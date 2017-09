Pray: minacce agli organizzatori del mercatino

PRAY - I carabinieri sono intervenuti ieri, domenica 17 settembre, a Pray, per un diverbio scoppiato tra gli organizzatori di un mercatino, tra i quali c'era il sindaco del paese, Gian Matteo Passuello, e alcuni espositori. L'evento, che si teneva in via Sella, aveva attirato sul posto diversi ambulanti, alcuni dei quali senza permesso o le prenotazioni necessarie. Quando i responsabili hanno fatto loro notare che non potevano sistemare le loro bancarelle, sono volate parole grosse e anche pare qualche minaccia. All'arrivo delle divise gli animi si sono calmati, mentre alcuni venditori di origine africana avevano già fatto perdere le loro tracce.