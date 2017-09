Grande Festa dei bambini: un successo da 1.298 euro

BIELLA - E' stata un successo la tradizionale «Grande Festa dei Bambini» organizzata dal gruppo «Tutti Insieme per la Vita» del Fondo Edo Tempia che domenica ha colorato i giardini Zumaglini di Biella. La manifestazione, che negli anni ha mantenuto inalterata la sua struttura, unisce il divertimento alla solidarietà: il ricavato della giornata, pari a 1.298 euro, è stato devoluto al Progetto Bambini del Fondo Edo Tempia. Questo progetto è stato pensato e costruito per sostenere le famiglie colpite dalla malattia oncologica che sentono il bisogno di un sostegno per i propri figli. Il progetto è sviluppato in collaborazione con i servizi già presenti sul territorio (scuola, ospedale, servizi sanitari, servizi sociali) per poter così rispondere in modo armonico ai molteplici bisogni delle famiglie.