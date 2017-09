Pro Loco dalla parte dei servizi sociali

BIELLA - Sono stati consegnati ai servizi sociali della città di Biella il 16 settembre, in occasione del primo dei Sabati Colorati, i buoni spesa che la Pro Loco Biella e Valle Oropa ha acquistato con il ricavato del torneo di calcetto «In goal con la Pro Loco», disputatosi domenica 3 settembre sui campi di piazza Falcone. A ritirare l'offerta dalle mani del presidente Christian Clarizio e del vice Luca Mantio c'era l'assessore Francesca Salivotti.

PARLA L'ASSESSORE - I buoni saranno consegnati agli operatori dei servizi sociali e serviranno per il sostegno delle famiglie in difficoltà economiche tali da faticare a provvedere anche alle necessità più basilari come l'acquisto del cibo. «Non sono poche - sottolinea l'assessore - e a fronte di una città che primeggia per tenore di vita in Italia, ci sono anche situazioni di estremo disagio a cui i nostri servizi cercano di fare fronte. Per questo l'iniziativa della Pro Loco è particolarmente preziosa. Il ringraziamento è da parte mia e da parte degli operatori del settore a un'associazione che si mette in gioco per il bene della città non solo organizzando iniziative ma anche dando loro un fine benefico».