Sciopero generale, a rischio le prestazioni dell'ospedale

BIELLA - La Regione Piemonte ha trasmesso la comunicazione della Confederazione sindacale Cobas Confederazione dei Comitati di Base con la quale è stata data informazione della proclamazione dello sciopero generale di tutte le categorie, pubbliche e private, della Regione Piemonte per l’intera giornata del prossimo 29 settembre. Per tanto nella giornata potrebbero non essere garantite, presso l'Azienda sanitaria locale, le prestazioni che non rivestono carattere di urgenza.