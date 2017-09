In 55 si arruolano per donare il midollo

BIELLA - Sono stati arruolati ben 55 nuovi donatori di midollo, nella sola giornata di sabato. Un vero e proprio record, conseguito dal personale del Centro trasfusionale dell'Asl, i volontari dell'Admo e dell'associazione Il Naso in Tasca. L'accoglienza e l'attività di informazione si è svolta in una galleria del centro commerciale Gli Orsi, dal mattino alla sera. Tante le persone che si sono avvicinate per chiedere dettagli su cosa implica diventare donatori. Durante l'evento alcuni pazienti, che hanno recentemente ricevuto una donazione di midollo, sono passati per un saluto e per testimoniare con la loro presenza l'importanza di questo gesto. Possono donare tutti coloro che godono di buona salute, hanno un'età tra i 18 e i 35 anni e pesano almeno 50 chilogrammi.

Uno dei 55 iscritti alla registro dei donatori (© Diario di Biella)