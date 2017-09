Trivero: minaccia il vicino di casa con un fucile

TRIVERO - Attimi di paura ieri, lunedì 18 settembre, a Trivero, dove un uomo ha minacciato con un fucile il vicino di casa. Protagonista del folle episodio un uomo di 75 anni che aveva visto passare sotto la sua abitazione il 53enne, che risiede vicino a lui e con il quale da tempo non corre buon sangue. È scoppiato così l'ennesimo violento litigio nel corso del quale il 75enne è tornato nell'alloggio e ne è uscito brandendo una carabina, che dal balcone ha puntato contro l'uomo più giovane. Spaventato, questi si è velocemente allontanato e ha chiamato i carabinieri. Quando la pattuglia è giunta sul posto, gli animi si erano già calmati. Al pensionato, comunque, sono state ritirate in via cautelare le armi, che deteneva regolarmente, ovvero, oltre alla carabina incriminata, anche due rivoltelle e altrettante pistole, di vario calibro. È stato inoltre denunciato per minacce.