Il Texas è a Viverone con la Festa di fine estate

VIVERONE - Il Texas sbarca a Viverone, con una festa di fine estate organizzata per venerdì 22 settembre nei locali del ristorante e birreria «BorgoNuovo dinner cafè», lungo via Provinciale (civico 43): dalle 19 alle 24. In programma tanta carne cotta con l'originale metodo «Texas BBQ » e non solo, musica live con l'esuberante trio «Albadoro's» e degustazioni dell'originale birra Poretti alla spina in tutte le sue varianti e delle birre artigianali del territorio «Valle Elvo» e «Un Terzo». Il tutto all'insegna della chiusura della bella stagione, che tanti turisti ha portato in paese e nel locale. Come spiega il titolare, Daniele Cimma.

IL TITOLARE - «Vero - spiega il ristoratore -. Noi lavoriamo sia con persone residenti in zona sia provenienti dalle provincie limitrofe. E ovviamente nei mesi caldi, con gli stranieri che scelgono il lago per trascorrere le proprie vacanze. Ricordo soprattutto belgi e francesi, quest'anno. Offriamo i nostri piatti a base di carne e di pesce, ma non solo, preparati con maestria dal cuoco Enrico Gianotto. L'idea di mettere un vestito a stelle e strisce al locale mi è venuta in mente dopo un viaggio, di qualche anno fa, negli Stati Uniti. E quindi cucina e ambienti richiamano le atmosfere U.S.A., anche se la carne è rigorosamente made in Italy». Per conoscere di più, e meglio, tutte le iniziative del ristorante, si può visitate la pagina FB «Borgonuovo dinner cafè Viverone».