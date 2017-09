La Pallacanestro Biella cambia pelle

BIELLA - La divisa ufficiale 2017/2018 Erreà, disegnata da V2, è un omaggio alla storia di Pallacanestro Biella. Passato ma anche rinnovamento con nuove tonalità del rosso e del blu, oggi più chiari rispetto al passato, e un font meno classico e più tondeggiante nella personalizzazione del nome. Il nuovo mix cromatico accentua con la giusta eleganza il design graffiato nella parte alta, volto a rievocare quello della canotta della prima formazione rossoblù del 1994, e il ritorno alle strisce, protagoniste nella sezione centrale e spezzate solo dal numero di maglia e dal logo Eurotrend Assistenza, nuovo main aponsor dei lanieri. Il 1994, anno di fondazione di Pallacanestro Biella, è ripreso inoltre nella scritta laterale, su entrambe le versioni della divisa.

Ferguson, Pollone e Uglietti (foto Tesoro) (© Pallacanestro Biella)

LA STORIA - Ispirata a più stagioni biellesi, canotta e pantaloncino ufficiali di capitan Ferguson e compagni ritrovano dopo anni il rosso e il blu fortemente abbinati, come da tradizione nei colori sociali del Club, in più inserti, nel colletto e nelle spalline, nei due fianchi del completo. Lo stile scelto per la nuova stagione non racconta soltanto la storia vissuta sul parquet. Nel pantaloncino a destra infatti fa bella mostra, stilizzato, il Battistero di Biella, simbolo storico di una Città che ha da sempre il basket nella propria anima. Il bianco della prima divisa, indossata come tradizione nelle partite interne al Biella Forum, ma che l'Eurotrend vestirà per la prima volta in Supercoppa LNP, cede spazio al blu della divisa da trasferta, con il bianco a sostituire il rosso lungo tutti i dettagli.

SPONSOR - Quattro gli Sponsor di maglia: Eurotrend Assistenza, Angelico, Hype e bonprix. «Più che fratelli. Rossoblù», il motto adottato dal nuovo gruppo di coach Carrea all'interno dello spogliatoio, impreziosisce infine il retro del colletto. Un raffinato particolare che sostituisce la precedente scritta, hashtag ufficiale dei rossoblù, #BiellaFamily.