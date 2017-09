Abbraccio tra Shot Gun e Biella Rugby

BIELLA - Sabato scorso il presidente degli Shot Gun LE MC - URSIS B., Vaccaro Vincenzo insieme ad una delegazione del Chapter biellese hanno consegnato al presidente del Biella Rugby Musso Vittorio, una targa di amicizia. Gli Shot Gun Law Enforcement Motorcycle Club affianco all'Evento come ospiti d'onore.

CHI SONO - Shot Gun Law Enforcement Motorcycle Club è un'organizzazione composta nella maggior parte da uomini delle forze dell'ordine in servizio o in pensione, in congedo ed appartenenti delle forze armate e corpi paramilitari, nonchè ai propri sostenitori e simpatizzanti dei vari corpi di polizia, insomma anche a persone non appartenente, il tutto dopo vari controlli, ma tutti accomunati dalla passione per le motociclette customizzate.