Cossato: a fuoco area boschiva

BIELLA - I vigili del fuoco sono intervenuti ieri, mercoledì 20 settembre, a Cossato, per l'incendio di un'area boschiva. Le fiamme, per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri, sono divampate in via per Castellengo, nei pressi di Cascina Foresto, a Cossato. A notarle un passante, che ha dato immediatamente l'allarme. Il rogo, che ha interessato cento metri quadrati di sottobosco, nel punto in cui si trova l'area parcheggio frequentata da cercatori di funghi e amanti del trekking, è stato spento in pochi minuti.