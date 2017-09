Nuova illuminazione a led per la scuola media

VIGLIANO - Anche la scuola media Dante Alighieri è stata coinvolta nell’ambito dei numerosi interventi di ristrutturazione scolastica realizzati nell’estate 2017. «In questo caso – spiega il sindaco, Cristina Vazzoler – si è realizzato il controsoffitto antisfondellamento nel piano seminterrato, del piano terreno (inclusa la zona degli spogliatoi e dei locali accessori alla palestra), del piano rialzato e del primo piano, per quanto concerne la zona uffici. Il secondo piano – ricorda il Sindaco – era già stato oggetto di analoghi lavori durante i mesi scorsi. Nei locali oggetto dell’intervento, abbiamo proceduto anche a rinnovare l’illumin azione. I vecchi lampadari sono stati sostituiti da nuove plafoniere a led, che associano minori oneri per i consumi ad una luminosità più consistente ed idonea agli ambienti».

IL PUNTO - «Si tratta di un altro passo avanti nell’opera di efficientamento e ristrutturazione dei locali scolastici, che – ribadisce Vazzoler – costituisce una assoluta priorità per questa giunta, per garantire sicurezza, salubrità e spazi adeguati alle esigenze dei nostri bambini e ragazzi. Ultimati gli interventi, restano gli spazi economici per alcune opere di rifinitura e tinteggiatura, che definiremo nelle prossime settimane, sempre a conferma della grande attenzione verso il mondo scolastico».