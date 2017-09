Pallacanestro Biella, ecco come vederla su Internet

BIELLA - La LNP Supercoppa 2017 Old Wild West, in programma domani e sabato alla Alma Arena di Trieste, sarà proposta in diretta esclusiva su LNP TV. La piattaforma di webtv che per la terza stagione offrirà ai suoi abbonati, live e on-demand, le emozioni del campionato di Serie A2. Si parte da Trieste, per poi proseguire con la stagione regolare, la Final Eight di Coppa Italia e le emozioni di playoff e playout. Per un’offerta complessiva di circa 550 dirette!

IN TV - Le partite della Supercoppa LNP 2017 Old Wild West saranno trasmesse in diretta streaming su LNP TV, in esclusiva web per gli abbonati alla piattaforma LNP TV PASS. Visibili quindi a tutti coloro che nel weekend avranno attive una delle due forme di abbonamento ad LNP TV PASS, in formula annuale o mensile. A Trieste le telecronache delle gare saranno a cura di Matteo Zanini, una delle voci più competenti e passionali tra le 32 che potete ascoltare su LNP TV PASS. Al suo fianco il commento tecnico è stato affidato ad una voce storica della pallacanestro in tv: quella di Sergio Tavcar, che su Koper Capodistria per decenni ha raccontato le vicende del basket internazionale, col suo stile inconfondibile, unico, tagliente. Un valore aggiunto per le dirette che LNP produrrà dall’Alma Arena e che, siamo certi, renderà ancora più interessante per i telespettatori l’appuntamento con il primo evento della nuova stagione.

