«Avanti così. Pierobon devastante»

BIELLA - Mister Roano dopo la vittoria contro il Borgovercelli: «Sono soddisfatto della mia squadra. Dobbiamo continuare così».

Vittoria importante su un campo difficile. Una partita quasi perfetta?

«Fin dai primi minuti siamo stati aggressivi senza palla, costringendo gli avversari all'errore e in fase di costruzione siamo stati lucidi nella circolazione di palla. Sono soddisfatto per l'approccio, per l'intensità e per la grinta che ha mostrato in campo la squadra. Il Borgovercelli è una formazione giovane e organizzata che su questo campo renderà la vita difficile ad ogni tipo di avversario».

Cambia l'undici di partenza ma, il risultato no. Tanti giocatori di qualità, tante scelte su cui contare?

«Botto Poala arrivava da 180 minuti in sette giorni, aveva dei problemi legati ad uno scontro subito in Coppa Italia e ho preferito farlo rifiatare un po'. Canton dopo la bella prova di mercoledì, l'ho riproposto dal primo minuto, bene anche oggi anche se il campo ne ha limitato un po' la prestazione. Ho a disposizione tanti giocatori di qualità, e a seconda di quello che vedo negli allenamenti e in base all'avversario posso permettermi di fare dei cambiamenti".

Pierobon dopo il gol in Coppa Italia trova anche la prima gioia in campionato, è tra i migliori in campo?

«Pierobon è stato devastante! Fondamentale il suo lavoro con le spalle alla porta, in grado di mettere la squadra sempre nelle condizioni di poter salire con i ritmi giusti. Tutta la squadra ha giocato un'ottima gara, e devo fare i complimenti a tutti»