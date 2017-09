Biella, al via nuovi lavori stradali

BIELLA - Proseguono senza soluzione di continuità gli interventi di riasfaltatura sulle strade cittadine: giusto il tempo di riaprire via Coda, ormai pronta dopo cinque giorni di lavori, e ruspe e rulli compressori si sposteranno solo di qualche centinaio di metri. La prossima strada a essere rimessa a nuovo sarà infatti via Gamba, nel tratto tra l'intersezione con via Rosazza e l'incrocio con via De Amicis. Il cantiere aprirà la mattina di lunedì 25 settembre e si chiuderà al più tardi domenica 1 ottobre. Il tratto interessato dalla riasfaltatura sarà chiuso alle auto: resterà transitabile l'incrocio con via De Amicis, che sarà quindi collegata direttamente a via Milano, mentre occorrerà scegliere percorsi alternativi per raggiungere piazza XXV Aprile, per esempio passando da via Cucco e da via Firenze.