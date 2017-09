Biella, 9 cose da fare questo weekend

BIELLA – Un weekend in cui non manca niente dall'enogastronomia tipica agli sport alternativi e di montagna fino ad arrivare allo shopping in centro tra nuovo ed antico. Non mancheranno inoltre pillole di cultura e grandi festeggiamenti. Ecco i nostri consigli.

L'evento speciale

Il 24 settembre arriva la sedicesima edizione della Ronda del Bramaterra. La passeggiata enogastronomica tra le colline di Masserano. Si parte dalla Piazza del Mercato di Masserano, dove si pagherà il saldo ed avverrà la distribuzione delle Tracolle con Bicchiere e Cappello. La partecipazione è gratuita per i bambini fino all'età di 8 anni, i ragazzi tra i 9 ed i 17 anni pagano 20 euro, gli adulti 35 euro. Iscriversi è obbligatorio e si può fare in 3 modi: acquistando i biglietti, con bonifico bancario, tramite Paypal. Al raggiungimento del numero massimo di partecipanti, le iscrizioni saranno chiuse. Info: Pro Loco Masserano 015 9517003 o 338 8989059, www.larondadelbramaterra.com, info@masserano.com.

Sport alternativi

Il 23 settembre dalle 14 alle 23 all'Agriturismo La Fucina di Vigliano Biellese, la prima Spartan Race Biellese interamente ad ostacoli naturali: 5 km di percorso per una corsa con ostacoli insormontabili. Alle 14 ritrovo presso l'Agriturismo La Fucina, alle 15.15 chiusura iscrizioni, alle 15.30 partenza corsa individuale, a seguire partenza a squadre. Alle 18.30 rinfresco con Djset, alle 21.30 live music with Les Macraux. preiscrizioni sono aperte fino alla mezzanotte del 22 di Settembre. La quota di iscrizione è di 15€ per il singolo o 50€ per la squadra (4 persone in totale) via mail a bielladogtalent@gmail.com con versamento su conto corrente, oppure in loco. Info: Facebook Agriturismo La Fucina.

In montagna

Sabato 23 e domenica 24 settembre tornano i Mucrone Days, per camminare, correre, arrampicare, ascoltare musica, godersi la natura e scoprire più da vicino le montagne biellesi. Tra gli appuntamenti salienti, la giornata di sabato sarà dedicata a un convegno sulla montagna organizzato dal Cai mentre la domenica, tra escursioni, arrampicate con le guide, prove delle ferrate e musica in quota, ci sarà anche l'edizione 2017 della Muc Fun Race, la gara goliardica non competitiva su distanza (14 chilometri) e dislivello (900 metri in salita, 250 in discesa) impegnativi, ma da affrontare con il sorriso. Info point (Pietro Micca)Pranzi a prezzi convenzionati nei rifugi. Pernottamenti a prezzi convenzionati nei rifugi e al Santuario di Oropa. Possibilità di visita a Oropa al Museo dei Tesori e alla galleria degli ex voto (chiostro del Santuario) e al Parco Avventura (zona funivie). Info: Comune di Biella 015 35071.

Shopping in centro

Continuano i sabati colorati nel centro di Biella. Eventi, sconti e colori nei negozi e per le vie del centro città. Inoltre il 24 settembre dalle 8 alle 19 a Biella Riva, piazza S. Giovanni Bosco e dintorni si terrà il mercatino dell'antiquariato minore. Mostra mercato per tutti gli appassionati di cose d'altri tempi. Inoltre grande scatolata benefica davanti alla chiesa di San Cassiano. Dalle 14 alle 19 sarà possibile visitare Casa Menabrea, il Museo della Birra di via Ramella Germanin 2.

Cultura

Sabato 23 settembre alle 20.30 a Masserano, l'inaugurazione del nuovo sito del Polo Museale Masseranese il «Parco del Paradiso Terrestre», situato nella frazione Rongio di Masserano, per arrivarci bisogna sentire la segnaletica marrone via della Croce. Sarà la Galleria d'arte contemporanea a cielo aperto del Polo Museale Masseranese. La serata inizierà alle 20:30 con un concerto dell'arpista Eleonora Perolini, seguirà una visita guidata alle sculture che fanno parte della via della Croce. Info: associazionedonbarale@gmail.com.

In famiglia al Piazzo e in centro

Il 24 settembre dalle 9 a Biella Piazzo. Fiumi di colori nella città. Scrigni d'arte, aperture e visite guidate alle Chiese del centro città in collaborazione con Diocesi di Biella nell'ambito del progetto «Città e Cattedrali»: alle 14.30 da Piazza San Giovanni Bosco partirà un tour guidato che toccherà tutti i beni aperti per l'occasione. Partecipazione gratuita – Fondazione CRT. Per info: www.cittaecattedrali.it. Al Piazzo la 4a edizione di Natural.BI life. Stili di vita sani e naturali, festa dell'ecologia in Piazza Cisterna a cura dell'Associazione Noi del Piazzo. Per l'occasione, apertura della Sinagoga (vicolo del Bellone 3) dalle 14.30 alle 17, con visite guidate ogni 30 minuti.«La Ludopiazza». Giochi per i bambini a cura del Servizio Ludoteca della Città di Biella ai Giardini Zumaglini dalle ore 9 alle 17. Ed ancora la Corsa della Speranza - Corsa podistica non competitiva a scopo benefico a favore del Fondo Edo Tempia Onlus. Piazza Vittorio Veneto - partenza alle ore 10.30 con percorso cittadino. A cura del Comitato Corsa della Speranza di Biella - Fondo Edo Tempia Onlus. Info: Ufficio Cultura Città di Biella 015 2529345, Ufficio Sport Città di Biella - tel. 015 3507630, www.fondazionetempia.org/, cultura@comune.biella.it.

Enogastronomia e cultura

A Viverone, il 24 settembre con partenza dal molo, una giornata sul Lago di Viverone tra arte, natura e vini: la giornata prende il via alle 10.45 con l'imbarco sul battello al molo di Viverone, per raggiungere alle 11 il Lido di Anzasco, nel comune di Piverone, dove si può visitare il mercatino dell'antiquariato e la Chiesetta. Alle 13 reimbarco alla scoperta della flora e fauna del lago con degustazioni a bordo di frittura di pesce di lago della storica pescheria Carolina di Anzasco ed Erbaluce di Caluso Docg dei produttori locali. Alle 14 ritorno al molo di Viverone, alle 15 visita guidata alla cantina presente nella giornata, con successiva degustazione. Costo a persona: 20 euro adulti, 6 euro bambini fino a 12 anni. Info: Pro Loco Viverone 327 1279675, proloco.viverone@hotmail.com.

Feste e sagre

Il 23 e il 24 settembre a Crocemosso arriva la Sagra del Maccagno. Sabato la cena inaugurale dalle 19 con i piatti della tradizione e intrattenimento musicale. Domenica dalle 9.30 apertura del mercato agroalimentare e artigianale con la vendita di Macagn direttamente dai produttori. Alle 16 l'interessante laboratorio con dimostrazione pratica di produzione di Macagn a cura di Emanuela Ceruti, referente dei produttori del Presidio. Arricchiscono questo imperdibile evento una Mini Trail di 7,5 km, corsa ludico motoria a passo libero, e un impianto di Climbstation con la partecipazione speciale della guida alpina Giovanna Mongilardi, recente vincitrice del reality Monte Bianco. Info: Pro Loco Croce Mosso 339 1863704, Facebook: Pro Loco di Croce Mosso.

Animali

Al Rifugio degli Asinelli, di Sala Biellese domenica 24 è tempo di Grooming Day, l'evento che annulla le barriere tra gli umani e gli asini ospiti della sede italiana del Donkey Sanctuary. La giornata avrà due momenti dedicati al grooming degli asinelli: la mattina (dalle 11 alle 12) e il pomeriggio (dalle 14 alle 16) lo staff del Rifugio accoglierà i partecipanti nei recinti dei vecchietti, gli asinelli più anziani (e coccoloni!) del centro. A turno, tutti i presenti (bambini sotto i cinque anni accompagnati dai genitori) potranno spazzolarli con striglie e brusche. Nel corso della giornata, inoltre, i volontario guiderà i visitatori alla scoperta delle storie degli asinelli ospiti del centro e delle attività del Rifugio attraverso il Pedibus. Le attività sono libere, gratuite e senza prenotazione. In caso di maltempo, l'evento sarà annullato. Durante il Grooming Day, le persone che vogliono sostenere il Rifugio, quotidianamente impegnato nelle cure di 150 animali, molti salvati da casi di abbandono e maltrattamento potranno recarsi all'InfoPoint per adottare a distanza un asinello o per acquistare i gadget solidali. Il ricavato sarà utilizzato per il mantenimento degli asinelli ospiti del Rifugio. Info: Rifugio degli Asinelli 015 2551831, www.ilrifugiodegliasinelli.org, info@ilrifugiodegliasinelli.org.