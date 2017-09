Domenica torna il mercatino in Riva

BIELLA - ll trentesimo anno del Mercatino di Riva si chiude come è consuetudine l'ultima domenica di settembre. L'appuntamento con le bancarelle e le occasioni dell'antiquariato minore è a partire dalle 8, in piazza San Giovanni Bosco e nei dintorni. Tra gli eventi collaterali è in programma anche una "scatolata" benefica: per partecipare basterà fare un'offerta per garantirsi una scatola e il premio che c'è nascosto dentro. Dalle 14 alle 19 sarà aperto ai visitatori anche il museo della birra di Casa Menabrea in via Ramella Germanin.