Il sindaco incontra i cestisti dei playground

BIELLA - Non sarà un vero e proprio taglio del nastro, anche perché tutte le strutture sono reduci da un'estate di utilizzo intenso da parte degli appassionati. Ma quella del pomeriggio di sabato 23 settembre al campo di pallacanestro all'aperto di Cossila San Grato sarà una sorta di incontro dell'amministrazione con i giocatori. Il sindaco Marco Cavicchioli e l'assessore a parchi e giardini Valeria Varnero, intorno alle 16,30, saliranno al cosiddetto "Cossila di Campetto" (il nome con cui lo hanno ribattezzato gli utenti più affezionati) in occasione del torneo 3 contro 3 che sarà anche prima tappa del circuito nazionale Winter League, la lega invernale della pallacanestro all'aperto.

LE STRUTTURE - La struttura del parco Frassati a San Grato, poco dopo la confluenza di via Juvarra in via Santuario di Oropa, è una delle tre rimesse a nuovo durante tra primavera e inizio estate. Hanno beneficiato di un vistoso restauro anche il campo di piazza del Monte e quello del parco di via De Amicis a Chiavazza. Una quarta struttura, tutta nuova. è in via Vialardi di Verrone, realizzata con gli oneri di urbanizzazione del supermercato Famila. Servirà anche come area sportiva a disposizione dell'istituto Gae Aulenti. «E per questo sabato abbiamo invitato anche il preside Cesare Molinari proprio per questa ragione» spiega Valeria Varnero. Il torneo di Cossila tra l'altro chiude una stagione ricca di appuntamenti: si è giocato per un trofeo in tutti i nuovi campi, oltre che in piazza Cisterna per l'ormai classico appuntamento con il memorial Jimenez. E in piazza del Monte sabato scorso c'è stato anche un pomeriggio di allenamenti all'aperto per i bambini del minibasket della Pallacanestro Biella accompagnati da alcuni giocatori della prima squadra.