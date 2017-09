Freddo, da oggi è possibile accendere i termosifoni

BIELLA - Il sindaco Marco Cavicchioli ha firmato l'ordinanza che dispone l'accensione anticipata degli impianti di riscaldamento. Il provvedimento è in vigore da oggi, venerdì 22 settembre, e varrà fino al prossimo 15 ottobre, la data fissata dal regolamento in condizioni climatiche normali. I termosifoni potranno restare accesi per sette ore al giorno. L'ordinanza vale solo per la porzione di territorio cittadino al di sotto dei 645 metri di altitudine sul livello del mare. Al di sopra di questa quota, essendo considerata zona montana, non esistono limitazioni e non è quindi necessario un provvedimento speciale per tenere accese le caldaie.