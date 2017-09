«Presa una sberla. Per essere competitivi serve un'altra tensione»

BIELLA - Questo il commento di coach Michele Carrea al termine della semifinale di Supercoppa persa dai rossoblù 72-80 contro Treviso: «Approccio molle e un pizzico di presunzione nelle due volte in cui li abbiamo presi e siamo andati in pari. Entrambe le volte abbiamo subito un break di sei punti in modo troppo banale, troppo soft, con poca tensione. Sapevamo che avremmo incontrato delle difficoltà nuove perché una partita che conta chiaramente viene preparata con un'altra tensione. Ci abbiamo sbattuto contro. Nell'ottica della nostra crescita è una sberla che può servire e che non cancella il percorso positivo fatto fino ad oggi. Questa sconfitta ci fa capire che la strada è lunga e che la nostra pallacanestro passa da una tensione che se non è massimale non ci rende competitivi».