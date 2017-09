Morto l'artigiano travolto da un muro a Zubiena

BIELLA - Non ce l'ha fatta l'artigiano biellese, di 53 anni, rimasto gravemente ferito due mesi fa in un drammatico infortunio sul lavoro a Zubiena. Ricoverato all'ospedale Maggiore di Novara, dallo scorso 20 luglio, ieri, venerdì 22 settembre, il suo cuore ha cessato di battere. L'episodio aveva destato profonda impressione in provincia. Il 53enne stava terminando di ultimare il muro di contenimento di una piscina, in una villa privata di via per Sala, quando la struttura aveva improvvisamente ceduto, schiacciandolo. A soccorrerlo e a liberarlo dai detriti era stato il padrone di casa, insieme a un vicino, in attesa dell'arrivo del 118. E quando il personale sanitario era giunto sul posto, il 53enne era in arresto cardiaco, per il grave trauma toracico riportato. Stabilizzato e trasportato in elicottero a Novara, le sue condizioni erano apparse sin da subito disperate. Ora il decesso. Sulla vicenda aveva già aperto un fascicolo la Procura di Biella.