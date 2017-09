La Biellese fa sul serio: Verbania spazzato via

BIELLA - In occasione della 4° giornata del campionato di Eccellenza, La Biellese di mister Roano ospita tra le mura del Pozzo la capolista Verbania. Dopo una lunga fase di studio arriva la prima vera occasione della gara. Pierobon trova bene il fondo, di sinistro mette in mezzo e sul secondo palo arriva la corrente Samarotto di testa angola perfettamente, portiere battuto ma sulla linea interviene De Giorgi. Risponde Troiano da calcio piazzato ma la palla finisce sopra la traversa. Lancio di Troiano in profondità Spadafora cerca un cross che si trasforma in un tiro che sorvola la traversa. Finisce il primo tempo sul risultato di La Biellese 0 Verbania 0.

RIPRESA - Al minuto 4 della ripresa è il Verbania a rendersi pericoloso da calcio piazzato, palla dentro per Salice che di testa colpisce indisturbato ma non trova lo specchio della porta. Scavetta entra subito in partita e mette in difficoltà la retroguardia ospite con cross perfetto che i compagni non raccolgono. Minuto 13 cross di Austoni, Sella liscia il pallone Spadafora tira a botta sicura ma Sella si oppone perfettamente. Minuto 16 Scavetta sblocca la partita di testa, anticipando il diretto avversario su cross di Sella. La Biellese 1 Verbania 0. Al minuto 37' Corio sceglie il lancio lungo a sorprendere la difesa, Latta non ci pensa due volte e dai 25 metri trova il pallonetto perfetto che sorprende Beltrami. La Biellese 2 Verbani 0. Minuto 47' st ancora Latta che salta il diretto avversario vince un rimpallo si crea lo spazio per il tiro e da fuori area piazza il pallone alla destra dell'estremo difensore. La Biellese 3 Verbania 0.

Formazioni:

La Biellese: Goio, Cristino(Scavetta 9'st), Cremonte, Corio(Canton 45'st) , Ferrarese, Munari, Artiglia(Caneparo 39'st), Vanoli(Latta 29'st), Pierobon, Botto Poala, Samarotto(Sella 9'st). A disp. Biolcati, Canton, Binada. All. Roano.

Verbania: Beltrami, Tinelli, De Giorgi, Troiano, Salice, De Dionigi, Musso(Lazzarin 31'st), Midali(Platinetti 15'st), Austoni, Costantin, Spadafora(Progni 35'st). A disp. Gervasoni, Khwana, Palmigiano, Bianchi. All. Ferrero.

Terna Arbitrale: Bertaina; Pinna; Aimar.

Marcatori: Scavetta 16'st; Latta 37' st, 46'st;

Ammoniti: Musso (VE); Cristino (BI); Tinelli (VE); Botto Poala (BI); Platinetti (VE);

Calci d'angolo: 1-3