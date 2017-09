Viverone: ladri rubano oro, contanti e computer

VIVERONE - Monili in oro, denaro contante, orologi e computer sono finiti nel bottino dei ladri che ieri, sabato 23 settembre, hanno colpito nel Biellese. Il furto di maggior valore è stato messo a segno, ancora una volta, dopo gli episodi del recente passato, a Viverone. A essere presi di mira sono stati due alloggi, in Regione Masseria. I malviventi, approfittando dell'assenza dei padroni di casa, hanno messo tutto a soqquadro andandosene con oggetti di grande valore. A Gaglianico, al contrario, i soliti ignoti sono stati messi in fuga dal sistema di allarme, scattato nel momento in cui hanno tentato di entrare in un appartamento. E sempre in paese, ma in un esercizio commerciale, sono spariti due borselli con dentro denaro contante. Dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri, sembra che ad agire siano stati una donna e due uomini, attualmente ricercati.