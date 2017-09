Ronco, operazione anti-droga nel centro per stranieri

RONCO - Operazione anti-droga in corso, in questo momento, in paese. Forze dell'Arma dei carabinieri infatti sono impegnate in queste ore a setacciare un centro di accoglienza per cittadini stranieri, presente in paese. Ai militari biellesi sono state affiancate anche le unità cinofile provenienti dal Torinese. Ancora non si hanno dettagli o informazioni ufficiali. Gli uomini in divisa sono andati a Villa Rosina, dove l'associazione Pace e Futuro gestisce un centro per rifugiati, con una ventina di persona.

IL SINDACO - «Sì, sapevo che l'associazione aveva chiesto alle forze dell'ordine dei controlli dentro la villa, come normale routine. Non sapevo ovviamente quando i militari si sarebbero presentati. Per altro come fatto altrove» ha commentato telefonicamente Carla Moglia, sindaco del paese.