«Vittoria importante ma il torneo è ancora lungo»

BIELLA - Le parole di Andrea Roano al termine del match vinto ieri contro il Verbania (3 a 0). «Una vittoria di carattere contro un avversario di qualità» ha detto il mister.



Una vittoria importante, contro una delle squadre favorite alla vittoria del titolo finale?

«Una vittoria importante contro una squadra ben strutturata ma, il campionato è lungo e ogni domenica sarà una battaglia».



Una partenza diversa dalle ultime gare e un finale devastante, una squadra che con il passare dei minuti sta dimostrando maturità?

«Abbiamo cercato di fare una gara più attenta in fase di copertura, soprattutto nel primo tempo, quando abbassando il baricentro della squadra abbiamo concesso il palleggio al Verbania. Ecco forse l'unica nota stonata è stato proprio l'approccio alla gara. Nel secondo tempo, avendo un paio di giocatori a mezzo regime, come Cristino e Samarotto, abbiamo cambiato l'impostazione di gioco, abbiamo aumentato l'aggressività nel pressing, guadagnando qualche metro e poi sono stati bravi i ragazzi a vincere questa gara».



I cambi hanno risolto la partita, due giocatori che fanno della ripartenza il marchio di fabbrica?

«Latta è entrato con lo spirito giusto ed è stato freddo e concreto nel chiudere il match. E' il giocatore ideale per questo tipo di gioco e oggi l'ha dimostrato. Scavetta ha sbloccato la gara e ha lavorato bene per la squadra. Voglio sottolineare che io ho 19 giocatori, tutti titolari e tutti importanti allo stesso modo».



Tante soluzioni sia difensive che offensive a seconda dell'avversario?

«Oggi abbiamo cambiato l'assetto difensivo e gli interpreti e le risposte sono state positive. Sella l'abbiamo visto terzino, poi centrale e direi che ha fatto un'ottima prova. Nel reparto avanzato stesso discorso, e questo per la mia idea di calcio è fondamentale».