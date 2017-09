DocBi, iscrizioni aperte per il "Turno di notte"

BIELLA - Sabato 7 ottobre, il DocBi-Centro Studi Biellesi, in collaborazione con ARS Teatrando e A.I.B. Soprana e con il patrocinio di diversi altri enti ed associazioni, propone la quarta edizione di «Turno di notte», la passeggiata notturna lungo i sentieri del lavoro. L’idea originaria della manifestazione, che tanto interesse ha suscitato nelle scorse edizioni, è di offrire ai partecipanti l’opportunità di percorrere nottetempo e in gruppo guidato un antico sentiero operaio, ossia uno di quei tragitti in mezzo ai boschi che collegavano le borgate collinari con i lanifici del fondovalle. Per l’edizione di quest’anno sono molte le novità introdotte, a partire dall’individuazione di un unico percorso, quello utilizzato per circa un secolo dagli operai di Soprana e Curino per scendere agli opifici di Ponzone e della Vallefredda. Si partirà dal Rifugio Sella di Baltigati, luogo ben noto ai cercatori di funghi e agli appassionati di rally, per scendere sino alla «Fabbrica della ruota» attraverso un sentiero che si distende per alcuni tratti nei boschi di castagno e per altri taglia le caratteristiche montagnole delle «Rive rosse». L’ambiente è particolarmente suggestivo di per sé, a maggior ragione con il fascino del buio, delle torce che illuminano il sentiero e, speriamo, di stelle e luna in cielo. Il percorso è tutto in discesa e dunque non comporta particolare fatica, ma alcuni passaggi sono un po’ impegnativi e non adatti a chi ha problemi di deambulazione. Proprio perché si tratta di un sentiero «vero», ancorché ripulito, preparato e facilitato, si consiglia un abbigliamento sportivo e scarponcini. È indispensabile inoltre che ciascuno dei partecipanti sia munito di torcia elettrica a mano o frontale.

L'INIZIATIVA - La camminata, che dura di norma circa 30 minuti, sarà in realtà un po’ più lenta, sia per tenere compatto il gruppo e non lasciare indietro nessuno, sia soprattutto perché impreziosita da alcune soste per assistere a quadri recitati dai bravissimi attori di ARS Teatrando in radure a lato del sentiero. Quattro scene appositamente scritte per l’occasione proporranno situazioni di vita operaia lungo i sentieri del lavoro: le chiacchere sull’ambiente della fabbrica e le preoccupazioni per gli infortuni e i licenziamenti, i giochi seduttivi tra i giovani operai, l’immaginario legato al magico e al leggendario, l’incontro con personaggi che si sono dati alla macchia, la relazione di collaborazione/scontro tra operai e industriale. I gruppi partiranno a 20 minuti l’uno dall’altro, il primo alle ore 19,30 e l’ultimo alle ore 21,30. Il costo del biglietto è di 10 Euro (prenotazione obbligatoria cell. 333 5283350). Giunti a destinazione gli escursionisti - come gli «operai» di un tempo - entreranno per il loro «turno di notte» nella «Fabbrica» dove, volendo, potranno consumare un piatto di «Tagliolini alla biellese» preparato da «Sapori Biellesi» (costo 5 Euro, prenotazione all’arrivo in fabbrica) e comunque visitare le tre mostre allestite all’interno dei locali della fabbrica: «Grigioverde: dal telaio alla trincea. Le fabbriche biellesi nella Grande Guerra», «FDR. La Fabbrica della ruota nelle fotografie di Manuele Cecconello» e «Le forme del rame nelle opere di Mario Botta». A partire dalle ore 22 sarà a disposizione, ma solo per gli autisti, un servizio di navetta per andare a riprendere le automobili lasciate al Rifugio Sella. In caso di cattivo tempo la manifestazione sarà rinviata. In caso di tempo incerto controllare sulla pagina Facebook la conferma oppure il rinvio.