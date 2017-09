Bambina "ostaggio" di una coppia in crisi

BIELLA - Dopo il divorzio prende la bambina di sette anni, con la scusa di farle trascorrere la vacanze in Marocco, dai nonni, e non la fa più rivedere al padre. Una triste vicenda quella che, da un anno a questa parte, sta distruggendo un nucleo familiare che, seppure già in crisi, ora è allo sbando. La vicenda è emersa attraverso i carabiinieri a cui il padre della bimba, un 46enne magrebino si è rivolto per ottenere giustizia, tanto che la ex moglie, di nove anni più giovane, è stata ora denunciata per sottrazione di minore.

I FATTI - Tutto è iniziato nel luglio del 2016, quando la donna prende la figlia e la porta nel paese di origine con la scusa di una breve vacanza e non la fa più tornare a Biella. Il rapporto tra lei e il marito era finito da tempo, tanto da aver ottenuto il divorzio. Cosa sia accaduto in questo contesto familiare, dal di fuori, è difficile da capire e spiegare. Quello che resta è la vicenda di una bimba ostaggio degli egoismi altrui.