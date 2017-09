Due ragazzi nei guai. Intervento di salvataggio dei vigili del fuoco

BIELLA - I vigili del fuoco stanno effettuando in questo momento un'operazione di recupero e di salvataggio dalle parti di Soprana, in località Sella di Baltigati, zona particolarmente impervia in alcuni punti per la fitta vegetazione. Si tratta di due giovani, di cui per ora non si conoscono le generalità, che si sarebbero smarriti e chiesto aiuto. Immediati i soccorsi. I vigili del fuoco stanno gestendo le operazione sia con personale a terra sia con automezzi. Seguiranno aggiornamenti sull'intervento in corso.