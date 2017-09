Andavano a cercare funghi: si perdono nei boschi, ma i vigili del fuoco li salvano

BIELLA - Sono sani e salvi i due ragazzi salvati questa mattina dai vigili del fuoco, che per l'occasione hanno usato anche un elicottero partito dalla base di Ponzone, a Trivero. I due giovani erano andati a cercare funghi in una zona boschiva a Soprana, esattamente in località Sella di Baltigati. Si tratta di un'area dove la vegetazione è molto fitta. Proprio per questo i due ragazzi hanno perso il senso dell'orientamento, non riuscendo a guadagnare la via del ritorno alla propria auto. Quindi la richiesta d'aiuto. A raggiungere i giovani, una squadra di vigili del fuoco, a piedi.