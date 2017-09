Viverone, fine estate in stile texano

VIVERONE – La fine dell’estate è arrivata, ma la voglia di divertirsi sulle rive del lago non demorde. Lo dimostrano le iniziative di «BorgoNuovo dinner cafè», il ristorante birreria viveronese, che venerdì scorso ha salutato la bella stagione con una festa in perfetto stile texano. Musica, buona birra e tanta carne cucinata con l’originale metodo «Texas BBQ» .

LA CUCINA - Il barbecue, la carne e il pesce sono i piatti forti della birreria ristorante dal gusto U.S.A. aperta quasi due anni fa da Daniele Cimma: «Il nostro secondo compleanno cade il primo novembre prossimo, l’idea di dare al BorgoNuovo una nota americana, mi è venuta dopo un viaggio negli U.S.A., dal quale ho portato a casa tanti bei ricordi e parecchi spunti – spiega il giovane titolare – il locale in passato ha avuto diverse gestioni e all’inizio non stato semplice ritagliarci uno spazio e una clientela, nonostante avessimo ricreato gli interni e cambiato il nome. Ora lavoriamo molto bene con i turisti, quest’anno se ne sono visti molti anche di stranieri, ed abbiamo una buona clientela affezionata». Clientela che venerdì sera non ha voluto mancare all’appuntamento, complice la buona cucina di carne, tutta italiana, a cura dello chef Enrico Gianotto, e la presenza dell’Albadoro’s Acoustic Trio, che ha portato una sferzata d’energia al suono delle sue cover di successi italiani e stranieri.

LE BIRRE - Da non tralasciare anche la scelta per gli estimatori della birra, un pubblico sempre più vasto, raffinato ed esigente: BorgoNuovo propone l’intramontabile Poretti alla spina in tutte le sue varianti, a cui affianca la produzione di «Valle Elvo» e «Un Terzo», due birrifici artigianali biellesi in forte ascesa per mercato e qualità. Per chi le volesse provare, magari insieme a qualche piatto accattivante e fuori dal comune, il prossimo appuntamento «a tema» in calendario da BorgoNuovo è con la Cena bavarese in programma per il 29 ottobre prossimo. Il ristorante birreria, oltre alle aperture serali, propone aperture speciali per pranzo tutte le domeniche.

La griglia (© Foto di Photochinea)