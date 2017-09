Biella: il Maggiore Colazzo ai vertici del Nucleo investigativo

BIELLA - Dopo un'assenza dal Biellese durata 14 anni, è tornato al Comando provinciale dell'Arma il Maggiore Massimo Colazzo, ora ai vertici del Nucleo investigativo. La sua carriera era iniziata come sottufficiale a Milano e Genova, per poi essere assegnato in città, nel 2001, con il grado di Tenente. Due anni più tardi era stato assegnato a Novara e poi al Nucleo tutela patrimonio artistico, con competenze regionali. Poi la direzione della Compagnia carabinieri di Borgosesia e quindi di Lecco. Ora il rientro a Biella. "Sono felice del nuovo incarico - ha commentato il Maggiore Colazzo oggi, mercoledì 27 settembre, nel corso di un breve incontro tenuto con gli organi di informazione - e soprattutto per essere tornato in una terra di cui stimo la laboriosità e il profondo rispetto per le istituzioni. Un patrimonio non da poco per la popolazione".