Vigliano, è possibile accendere il riscaldamento

VIGLIANO - Il sindaco, Cristina Vazzoler, con ordinanza in data odierna, ha autorizzato l'accensione degli impianti di riscaldamento a partire dal prossimo venerdì 29 settembre 2017. L'anticipazione del periodo di esercizio degli impianti termici prevede una durata massima di accensione di 7 ore giornaliere, nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente stabiliti. L'ordinanza è stata emanata al fine di preservare la salute ed il benessere della popolazione, in considerazione del repentino abbassamento della temperatura, negli ultimi giorni scesa sotto le medie stagionali, e verificate le previsioni meteorologiche, che indicano sensibili escursioni termiche nelle prime ore del mattino ed in serata.