Gypsy Club al Lanificio Botto

MIAGLIANO - L’ultimo appuntamento del caldo programma Wool Experience si concluderà il 1° ottobre con un gruppo musicale: i Gypsy Club, che sarà affiancato eccezionalmente dalle improvvisazioni dell’attore Enzo Brasolin. La rassegna di Amici della lana ha ospitato eventi da giugno in avanti grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, il sostegno di ATL e Rete museale Biellese. Con il patrocinio del Comune di Miagliano, Provincia di Biella e Regione Piemonte. Il primo ottobre il sipario si alzerà dalle 15 con una visita guidata al villaggio operaio del lanificio Botto; alle 16 visita al magazzino della lana sucida del Consorzio Biella The Wool Company e alle 17 il concerto dei Gypsy Club: Gypsy Jazz. Un quartetto super coinvolgente dal genere «gypsy-swing» con voce, 2 chitarre, contrabbasso e cajòn che propone un repertorio che spazia nello swing dagli anni Venti agli anni Cinquanta (statunitense ed europeo) contaminato dalla musica manouche del grande Django Reinhardt. L’impatto è concentrato sull’ensemble, sul ritmo, sul canto e sulle melodie esaltate dalle improvvisazioni in chiave Gypsy Swing Manouche.