«Sindaco spione, ma non vede il problema sicurezza»

BIELLA - Anche la Lega Nord attacca il sindaco Marco Cavicchioli, sul tema della sicurezza. Ieri era stata la volta di Andrea Delmastro, di Fratelli d'Italia. La polemica politica nasce dal consiglio comunale di ieri, dove il centrodestra aveva presentato una mozione unitaria sul tema.

SINDACO SPIONE - "Il sindaco spione che passava le giornate a fotografare di nascosto i veicoli posteggiati in sosta vietata, e il suo partito, votano nuovamente contro a una mozione presentata da Lega Nord e Fratelli d’Italia con la quale si chiedeva di emettere ordinanza contro l’accattonaggio fuori dai supermercati e in ogni altro luogo della città e di sanzionare i posteggiatori abusivi soprattutto nel parcheggio nei pressi del mercato cittadino. Sempre più frequenti sono le lamentele dei cittadini che si trovano il solito immigrato accattone davanti ad ogni supermercato in città, per questo Lega Nord aveva presentato la mozione per porre rimedio a questa fastidiosa consuetudine instaurata negli ultimi mesi, ma la risposta del sindaco è stata tanto lapidaria quanto vergognosa, «quello dell’accattonaggio non è un problema» queste parole il sindaco ha ben scandito durante il consiglio comunale di ieri. Per Lega Nord l’accattonaggio effettuato spesso da richiedenti asilo rientranti nel circuito dei 35 euro è vergognoso, in quanto questi soggetti sono sfamati, vestiti a carico dei contribuenti italiani pertanto la loro ulteriore richiesta di elemosina non è in alcun modo giustificabile. Lo immaginavo già che quello di garantire la sicurezza in città non fosse una prerogativa di un sindaco che addirittura, (secondo il comitato biellese accoglie), è venuto in consiglio comunale a mentire, dicendo di non conoscere la situazione all’ex macello di Biella, quando in realtà era al corrente di tutto».



DIMISSIONI - «Il sindaco Cavicchioli ha due alternative, o smentire categoricamente le parole del comitato o convocare un consiglio comunale straordinario per rassegnare le dimissioni, è inconcepibile e straordinariamente vergognoso che il Sindaco menta spudoratamente in aula consiliare su un tema così importante. Inoltre, sindaco e Pd votano contro ad un’altra mozione di Lega Nord con la quale si chiedeva di prendere una netta posizione di contrarietà riguardo all’eventuale progetto di costruzione del terzo hub per lo smistamento degli immigrati: tradotto, evidentemente il Pd è favorevole alla costruzione in città di questo centro. Come al solito accampano motivazioni cervellotiche per non prendere una netta posizione contro questa immigrazione incontrollata. Lega Nord è e sarà sempre contraria a qualsiasi ulteriore centro di accoglienza sul nostro territorio».