Quaregna, ladro di merendine e spacca vetri

QUAREGNA - Ha dell'incredibile il furto messo a segno ieri, mercoledì 27 settembre, davanti alla scuola materna di Quaregna, da dove è "sparito" un panino. Ad averlo acquistato era stata una mamma, residente in zona, che poi aveva accompagnato il figlio nell'istituto, lasciando il pacchetto in auto. Quando è tornata indietro, ha trovato uno dei finestrini del veicolo in frantumi e il cibo rubato. Immediata la telefonata al 112 e l'arrivo di una pattuglia. Ora i militari dell'Arma stanno indagando sull'episodio, visto che non sarebbe il primo registratosi davanti alle scuole della provincia. Anche a Pavignano, davanti all'asilo nido, infatti, sarebbero già stati messi a segno altri colpi di questo genere, dettati dalla fame.