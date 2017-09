Venerdì riaprono via Gamba e via Rosazza

BIELLA - Due buone notizie per la viabilità a Chiavazza: riapriranno nelle prime ore del mattino di venerdì 29 settembre via Gamba e via Rosazza. Per la prima il blocco alle auto dura solo da lunedì scorso, per consentire i lavori di riasfaltatura nel segmento tra l’incrocio di via De Amicis e piazza XXV Aprile, un intervento destinato a chiudersi in anticipo sulle previsioni (l’ordinanza disponeva la possibilità di deviare il traffico fino a domenica 1 ottobre). Per via Rosazza la chiusura durava dalla primavera data la complessità dell’intervento: gli scavi profondi sono serviti a sostituire vecchie tubature e ad aggiungere i cavi della connessione internet veloce, per poi lavorare sulla pavimentazione. La strada che collega via Milano a piazza XXV Aprile è stata chiusa a segmenti e con uno sprint finale i lavori sono finalmente terminati. Per celebrare la riapertura di via Rosazza Comune e associazioni del quartiere (dagli Alpini al comitato del carnevale, dalla SprintVirtus alla Chiavazzese fino all’associazione genitori) stanno programmando una piccola festa, fissata per la mattina di sabato 7 ottobre. «L’auspicio è che la strada rimessa a nuovo - spiega l’assessore ai lavori pubblici Sergio Leone - torni a essere presto uno dei cuori del quartiere».