Biella, il giuramento del nuovo vicecomandante

BIELLA - Ha giurato nella sala consiglio, in una breve pausa della seduta di mercoledì 27 settembre, il nuovo vicecomandante della polizia municipale Marcello Portogallo: 37 anni, nativo di Busto Arsizio, arriva da un incarico nell'unione di Comuni della provincia di Varese nellazona dell'aeroporto di Malpensa. Ha vinto un concorso pubblico a cui hanno partecipato oltre 100 candidati e ha preso servizio da pochi giorni. Si tratta della terza assunzione negli ultimi tre anni nel settore della polizia municipale, in un momento in cui gli organici dei Comuni sono sottoposti al blocco del turnover. Marcello Portogallo ha pronunciato la formula di fronte al sindaco Marco Cavicchioli, al comandante Massimo Migliorini e ad assessori e membri dell'assemblea di palazzo Oropa che erano riuniti per la seduta mensile del consiglio.