Viverone: la donna ustionata non è più in pericolo di vita

BIELLA - Non è più in pericolo di vita la 50enne rimasta ustionata ieri, giovedì 28 settembre, a Viverone. La donna, residente a Cascina di Ponente, aveva appiccato il fuoco ad alcune sterpaglie in giardino, quando è stata investita dalle fiamme al volto e alle braccia. Il rogo, poi, sfuggito al controllo, aveva raggiunto una legnaia. Sono stati attimi di terrore, con persone che soccorrevano la 50enne sotto schock per le lesioni e altre che richiedevano l'invio dei soccorsi. In pochi minuti sul posto giungevano una squadra dei Vigili del Fuoco, che spegneva l'incendio, e l'èquipe medica del 118. Viste le condizioni della donna, gli operatori sanitari hanno fatto intervenire l'elisoccorso. Trasportata al centro grandi ustionati del Cto di Torino, dove si trova tuttora ricoverata, è stata giudicata non in pericolo di vita, seppure la prognosi resta riservata.