Candelo: anziano muore in auto

CANDELO - In viaggio verso casa viene colto da malore e muore nell'abitacolo della sua auto. Vittima dell'episodio Luciano Nale, 69 anni, di Candelo. Ieri sera, giovedì 28 settembre, al volante della sua Lancia stava raggiungendo la sua abitazione di via del Carmine, dove ad attenderlo c'erano i suoi familiari. In via dei Campi, il malore fatale. Sentito, con ogni probabilità, un forte dolore al petto, ha appena avuto il tempo di accostare il veicolo a lato strada. È lì che lo ha trovato un altro automobilista, che ha dato immediatamente l'allarme. Purtroppo il personale sanitario del 118, arrivato in pochi minuti a Candelo, non ha potuto far altro che constatare il decesso di Luciano Nele per arresto cardiocircolatorio. Il magistrato di turno, contattato dai carabinieri, ha concesso subito il nulla osta per la sepoltura.