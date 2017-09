Biella, 9 cose da fare il 30 settembre e il 1 ottobre

BIELLA – Un weekend ricco di appuntamenti con il gusto e la tradizione ma non mancheranno la musica, lo sport, i mercatini dell'artigianato e molto altro. Ecco i nostri consigli.

Appuntamenti con la tradizione

Il 30 settembre e il 1 ottobre a Ronco Biellese arriva la sedicesima Sagra del Pailet - mostra mercato della ceramica. Ecco il programma: sabato alle 15, presso la Fornace, accensione forno ed inizio laboratorio, alle 16, all'Ecomuseo, apertura sagra, alle 16.30 apertura mostre, alle 19, piazza, gnocco fritto, piadine e crepes e alle 19.30 musiche tradizionali svedesi. Alle 21, palestra, spettacolo «Bun-a mutri-a metà vive». Domenica dalle 9 alle 13 camminata culturale all'Ecomuseo, dalle 10 alle 18 apertura mostre e laboratorio, bancarelle, pesca di benficenza, alle 12.30 polenta concia in piazza, alle 15 spettacolo per i bimbi, alle 16, in piazza, esibizione del gruppo folkloristico Borgosesia e alle 17 premiazione concorso, alle 19 in palestra, cena delle terrecotte. Info: Michela Botta 347 7333612, Pier Albino Gibello 339 7134178, www.facebook.com/prolocoroncobiellese.

Notte al museo con Menabrea

Domenica 1° ottobre Casa Menabrea apre le porte a Una Notte al Museo. L'orario delle visite continuerà dalle 19 alle 22. La prenotazione è obbligatoria Per chiudere in bellezza, ma soprattutto in bontà, potrete gustare le specialità della Birreria Ristorante Menabrea.

Musica

Domenica 1 ottobre dalle 16 al Lanificio Botto di Miagliano, alle 16 visita guidata e alle 17 Gipsy Club presentano «The gipsy swing». Con Martin Bilello, Gabriele Ferro, Michele Pozzo, Stefano Temporin ed Enzo Brasolin. A chiusura della stagione Wool Experience 2017 un evento in musica con un repertorio che spazia nello swing dagli anni Venti agli anni Cinquanta alternato a momenti di recitazione. Offerta libera. Info: Amici della Lana 015 472469, www.amicidellalana.it, amicidellalana@gmail.com.

Allenare corpo e spirito

Sabato 30 settembre dalle 15 alle 18 con partenza dal Centro Zegna di Trivero, un percorso di facile esecuzione la cui durata comprende le soste per pratiche Reiki sui chakra. Saremo accompagnati da una guida di turismo someggiato e da una guida naturalistica (Gae). Ci inoltreremo nei tipici boschi delle nostre montagne dove, se saremo fortunati e anche un po' silenziosi, si potranno incontrare caprioli, ghiandaie, poiane e altra fauna e flora locale. Sbucheremo in un luogo magico da cui potremo ammirare la pianura e l'orizzonte più lontano. Un pomeriggio a passi lenti accompagnati dai nostri asinelli e da esperti che ci aiuteranno ad entrare meglio in sintonia con le energie che ci avvolgeranno, un'esperienza unica. Note tecniche: dislivello 150 m – difficoltà F (facile). Attrezzatura: scarponcini (non saranno ammessi sandali o infradito), giacca antivento/pioggia e borraccia. Costo: 10 euro adulti - bambini gratis. Per informazioni: 349 4757377 - 347 8794195, reikimaster61@live.com.

Polenta e dintorni

Dal 30 settembre al 1 ottobre all'Anfiteatro Giovanni Paolo II di Sordevolo, «Un amore di polenta». Ecco il programma: sabato cena dalle 20: polenta e cinghiale, polenta concia, polenta con salsiccetta al pomodoro, polenta del marghè, pizza di polenta (margherita, marinara, alle verdure, al tonno, quattro stagioni), polenta e seppioline - serata in musica con Dj Vittorio - a seguire falò, zabaione e vin brulè della buonanotte. Domenica pranzo dalle 12.30: stuzzicherie e dolci: tagliere salumi e formaggi, frittelle di mele, palpitun di Mongrando, dolce di polenta, panna cotta. Dalle 10 maestri federali di MTB allestiranno un divertente circuito aperto a tutti. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo in spazio coperto per la distribuzione e degustazione. Info: www.labottegadisordevolo.it.

Ciclismo

Domenica 1 ottobre a Lessona, la 19ma granfondo di Mtb «La Prevostura». Nazionale Point to Point: km 48 e Escursione non agonistica: km 25. Gara per esordienti e allievi su parte del percorso GF. Ecco il programma: dalle 7.30 alle 9 presso il Palazzetto dello Sport di Lessona: verifica licenze di tutte le categorie; nuove iscrizioni Gara Nazionale e Cicloturistica (pedalata ecologica). Per i cicloturisti le iscrizioni sono aperte fino alle 9.30; ritiro numero e pacco gara.

Alle 9.15 ingresso in griglia Gara Nazionale, alle 10 partenza Gara Nazionale, alle 10.30 partenza gara esordienti e allievi e cicloturistica, alle 11.50 arrivo teorico primo concorrente, alle 12 apertura pasta party, alle 14.30 premiazioni. Iscrizioni in loco sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre. Info: www.laprevosturamtb.it.

Performance artistiche

Domenica 1 ottobre alle 10 a Oropa, la performance a cura di Griet Dobbels, in collaborazione con Cittadellarte-Fondazione Pistoletto e C.A.I.: gli escursionisti disegneranno una mappa fisica nel paesaggio camminando lungo una curva di livello. Il mondo starà a osservarli! Punto d'incontro al Santuario di Oropa, alle 10; la performance è gratuita e aperta a tutti gli amanti dell'escursionismo, dell'arte e della natura. Non sono richieste competenze alpinistiche: difficoltà livello E (minimo). I bambini sono benvenuti se accompagnati da un genitore. La camminata durerà complessivamente 4 ore. Per informazioni: www.montedellartecom, info@montedellarte.com.

Mercatini

Il 1 ottobre a Zubiena, in Vermogno: artigiani e hobbisti in fiera. Ecco il programma: dalle 10 alle 18, tradizionali bancarelle di artigiani, hobbisti, inventori dal Piemonte e Valle d'Aosta. Al Museo dell'oro e della Bessa: dalle 10 alle 18, tutto quello che riguarda la storia e la ricerca dell'oro ci verrà illustrata dai responsabili del museo. Dalle 10 alle 18, all'Arena Victimula, Trofeo Rossetti e Campionato Piemontese, alle 10, visita guidata nel Parco della Bessa (partenza dalla Casetta del Parco, centro visita), dalle 12, alla Locanda Vermogno Vive, apertura stand gastronomico, dalle 14.30 alle 18, esibizione del gruppo Marciapè Street Band, Teatro di Strada, Vespa Club Santhià, Corporazione Arti, Mestieri ed Affini e quadri esposti dalla Pro Loco di Occhieppo Inferiore.

Per i più piccoli

Domenica 1 ottobre alle 15.30 a Casa Zegna, in occasione della mostra «Radici e ali», una serie di tre laboratori che si allineano all'autunno in arrivo, e alla capacità di coniugare l'attenzione al tempo produttivo dell'essere umano con quello della natura. «Sfogliare il Primo Libro delle Foglie»: conosciamo meglio le foglie e la loro struttura e, raccogliendo le foglie in una breve passeggiata, costruiamo insieme il primo libro delle Foglie montessoriano (età consigliata 4-8 anni) presso la Caruccia o a casa Zegna in caso di pioggia. Laboratori gratuiti e merenda, a cura di Consorzio Sociale Il Filo da Tessere, con prenotazione obbligatoria. Info: Casa Zegna 015 7591463, www.casazegna.org, archivio.fondazione@zegna.com.