Fuga di gas in via Rosselli, lavori e disagi per giorni

BIELLA - È una fuga di gas la causa della chiusura al traffico, a partire da lunedì 2 ottobre, di parte dell'incrocio tra via Rigola e via Rosselli, al Vernato. Il guasto rende necessario un intervento rilevante da parte dell'impresa incaricata da 2i Rete Gas e per questo il cantiere avrà un impatto particolare anche sulla viabilità. A essere chiuse saranno la carreggiata in direzione via Tripoli-via Rosselli di via Rigola, con via Ivrea che diventa il percorso consigliato per chi deve raggiungere il centro, la carreggiata in direzione del centro di via Rosselli, con deviazione obbligatoria in via Addis Abeba ma possibile anche prima in viale Macallé, e la carreggiata di via Tripoli in direzione di via Galimberti. Le tre strade saranno invece transitabili negli altri sensi di marcia. Il cantiere dovrà essere chiuso entro mercoledì 11 ottobre. Il comando di polizia municipale raccomanda di seguire in anticipo i percorsi alternativi per evitare di trovarsi imbottigliati in prossimità della strada chiusa.