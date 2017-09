Sferra una testata al volto dell'ex fidanzata. Denunciato

BIELLA - Tre persone, residenti in Valle Elvo, sono state denunciate, a vario titolo, dai carabinieri della stazione di Netro. Il primo a finire nei guai, accusato di lesioni, è stato un 22enne che, al termine di un violento litigio con l'ex fidanzata, le aveva sferrato una "testata" al volto. Alla donna, i medici del Pronto Soccorso di Ponderano avevano diagnosticato ferite, a un sopracciglio e al labbro, guaribili in una decina di giorni. Dovrà invece rispondere di furto, davanti ai giudici del tribunale, un vercellese di 53 anni, che aveva manomesso il contatore dell'acqua potabile, almeno un anno fa, della sua seconda casa del Biellese. A presentare denuncia era stato il direttore del servizio idrico, riscontrata l'anomalia. E ancora, indagata per insolvenza fraudolenta una 53enne, a cui un'amica aveva affidato il cane, pregandolo di farlo curare urgententemente, e lasciandogli i soldi. Soldi che, invece, l'altra si era trattenuta. Scopertolo, la vittima si era rivolta ai carabinieri.