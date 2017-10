Giovani picchiano coetaneo e poi gli distruggono l'auto

BIELLA - Tre ragazzi residenti nel Basso Biellese, tra cui un minore, sono stati denunciati dai carabinieri per danneggiamento aggravato, lesioni e violenza privata. Secondo gli accertamenti fatti dai carabinieri, avrebbero innescato un litigio con un 22enne, per poi, dopo averlo percosso, costretto a scappare. Non contenti, si sarebbero poi accaniti contro l'auto della vittima. A Biella, invece, in via Galileo Galilei, un giovane di 24 anni è stato trovato da una pattuglia dell'Arma riverso in strada. Un altro ragazzo, per futili motivi, gli aveva sferrato un pugno al volto. Ora sono in corso indagini per risalire all'identità dell'aggressore.