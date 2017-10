Masserano: rubati 10 quintali di acciaio

MASSERANO - Ladri in azione in una ditta di Masserano, da cui sono spariti circa 10 quintali di acciaio. Il materiale si trovava in un container, senza particolari protezioni. Il danno si agggira attorno ai 5mila euro, ma è ancora in fase di determinazione da parte dei derubati. La certezza è che si sia trattato di un furto su commissione. La banda avrebbe tenuto il posto sotto controllo e poi agito in sicurezza. Sull'episodio indagano i carabinieri.