L'Edilnol inizia alla grande: vittoria e cinque punti contro Lumezzane

BIELLA - Inizia bene l’Edilnol Biella Rugby che, impegnata a Rovato con la neopromossa Lumezzane, vince 24-19 e conquista i primi cinque punti che la collocano immediatamente nella parte alta della classifica. Una vittoria sofferta e per niente scontata, costruita in poco più di venti minuti e custodita con grande fatica fino agli attesissimi tre fischi finali del direttore di gioco. Caiazzo, Panigoni e ancora Caiazzo. In mezzo un calcio piazzato in favore di Lumezzane. Quattordici minuti e Biella sembra avere il match in pugno con tre mete realizzate e due trasformazioni. Il punteggio di 3-19 sembra promettere bene, ma l’esperienza dei padroni di casa si rivela presto un’arma vincente. Invece della resa, Lumezzane opta per la carica e sfrutta l’indisciplina biellese recuperando punti grazie anche alla precisione del piede di Lepre. All’intervallo lo scoreboard segna un pericoloso 16-19. Biella rilancia. Al 6’ Galfione salta un placcaggio con un grubber, l’avversario tenta allo stesso modo di fare uscire l’ovale dall’area di meta, ma la giovane ala si tuffa centrando il bersaglio quando questo vale ancora altri cinque utilissimi punti. Dever non trasforma e il vantaggio dura poco. Al 10’ Lepre infila l’ennesima punizione tra i pali e riporta Lumezzane sotto break: 19-24. Gli ultimi 30’ trascorrono lentissimi. La tensione è alle stelle. Biella è incapace di chiudere, così impiega tutte le energie rimaste nella difesa. I padroni di casa sferrano continui attacchi che fortunatamente i gialloverdi ritornano al mittente. Il punteggio alla fine del tempo rimane invariato. Le quattro mete realizzate permettono al Biella di acquisire il punto di bonus.

LE PAROLE - L’head coach Andrew Douglas: «Abbiamo conquistato il punto di bonus e realizzato quattro mete e questo è importante, ma Biella è una squadra sicuramente molto più bella di quella vista in campo oggi. Dobbiamo migliorare molto entro il nostro prossimo impegno con Lecco che per giunta, giocheremo sul campo di casa. Tenere la palla molto più di quanto l’abbiamo tenuta oggi e ricordarci di dare pressione per ottanta minuti. Ci tengo molto a ringraziare i tifosi che ci hanno accompagnati oggi nella prima trasferta della stagione, il loro sostegno è molto importante per tutti noi».

IL PRESIDENTE - Il presidente dell’Edilnol Biella Rugby Vittorio Musso: «Buona la prima vittoria e buoni i primi cinque punti, ma la cosa importante ora è apprendere la prima lezione e lavorare su cosa cambiare entro il prossimo incontro. Dovevamo dimostrare la maturità di chiudere la partita al momento opportuno e non dominare per venti minuti per poi permettere agli avversari di recuperare tutti quei punti fino all’agonia finale quando una sola meta avversaria ci sarebbe costata l’intera partita».

Lumezzane – Edilnol Biella Rugby 19-24 (16-19)

Marcatori: p.t. 2’ m. Caiazzo n.t. (0-5); 9’ m. Panigoni tr. Dever (0-12); 10’ c.p. Lepre (3-12); 14’ m. Caiazzo tr. Dever (3-19); 30’ c.p. Lepre (6-19); 33’ m. Lepre tr. Lepre (13-19); 40’ c.p. Lepre (16-19). s.t. 6’ m. Galfione n.t. (16-24); 10’ c.p. Lepre (19-24).

Lumezzane: Rocco (8’ st Lupatini); Lepre, Savardi (24’ st Bushi), Franceschini, Zaffino; Bandra, Resinelli (1’ st Smaniotto); Pasotti, Scotuzzi, Tebaldini (22’ st Bertussi); Rossetti, Cuello; Seye (1’ st Magli), Corvino, Qyra (1’ st Piovani). A disp.: Cavagna. All. Francesco Filippini.

Biella Rugby: Musso C.; Galfione, Ongarello, Laperuta (30’ st Cerruti), Caiazzo (38’ st Piatti); Grosso, Dever; Vezzoli, Pellanda (cap.), Panaro (19’ st Gorla); Chtaibi, Bertone; Zamolo (26’ st Socco), Gatto, Panigoni. A disp.: Zacchero, Pizzanelli, Maia. All. Andrew Douglas.

Arbitro: sig. Lorenzo Imbriaco

Cartellini: 59’ giallo a Vezzoli (Edilnol Biella Rugby).

Punti in classifica: Lumezzane 1, Edilnol Biella Rugby 5.

Serie B girone 1 – Risultati 1a giornata: Sondrio – Amatori Alghero 13-32; Amatori Capoterra – Cus Milano 25-25; Lumezzane – Edilnol Biella Rugby 19-24; Lecco – Monferrato 20-35; Amatori & Union Milano – Piacenza 34-34; Bergamo – Novara 12-30.

Classifica. Novara, Monferrato, Edilnol Biella Rugby e Cus Milano pt. 5; Amatori Alghero 4; Amatori & Union Milano e Piacenza 3; Amatori Capoterra e Lumezzane 1; Lecco, Bergamo e Sondrio 0.