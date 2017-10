Teatro, presentata una stagione di grandi appuntamenti

BIELLA - Se il buongiorno si vede dal mattino, la stagione teatrale 2017/2018 di Biella nasce sotto ottimi auspici. È bastata la presentazione del cartellone, sabato scorso, a far registrare quasi il tutto esaurito nella platea del teatro Sociale Villani. Il sindaco Marco Cavicchioli, l'assessore Teresa Barresi e i gestori del teatro de Il Contato del Canavese hanno svelato i dettagli di una stagione che, tra spettacoli in abbonamento e fuori programma, tra rassegne musicali e dedicate alle compagnie locali, tra Sociale Villani e Odeon, prevede 28 alzate di sipario.

L'OFFERTA - Come negli anni passati l'offerta è varia e spazia dai classici come Carlo Goldoni o Eduardo De Filippo, alle proposte contemporanee, come l'ultimo spettacolo scritto da Simone Cristicchi e dedicato al Cristo dell'Amiata, che nell'Ottocento creò una comunità solidale in Toscana ispirata allo spirito originario della chiesa. Ci sono ritorni attesi, come quello di Pucci, già inserito nell'abbonamento cabaret dell'anno scorso, o dei Legnanesi, che ormai non lasciano passare una stagione senza passare da Biella. E c'è attesa anche per gli appuntamenti con Giorgio Panariello (fuori abbonamento) o con Neri Marcoré che porta in scena una piéce teatral-musicale dedicata a Fabrizio De André. C'è spazio anche per il musical: all'Odeon sbarcherà Dirty Dancing. E tra gli appuntamenti speciali c'è quello con i tre spettacoli dedicati alle compagnie locali, compreso lo show che celebra i vent'anni del Teatro dello Zircone.

ABBONAMENTI - Gli abbonamenti saranno in vendita libera da sabato 7 ottobre a venerdì 13 ottobre presso il negozio Cigna Dischi (via Italia 10, taperto dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30). Sempre da Cigna Dischi, a partire da lunedì 2 ottobre fino a giovedì 5 ottobre gli abbonati della stagione precedente possono far valere il diritto di prelazione e venerdì 6 ottobre possono tornare in negozio per cambiare i loro posti scegliendo tra quelli rimasti liberi. Gli abbonamenti a disposizione sono tre: quello da 9 spettacoli (prezzi da 160 a 110 euro), quello da 4 spettacoli (da 80 a 60 euro) e quello per i tre appuntamenti di cabaret (prezzo unico 60 euro). Da sabato 14 ottobre alla biglietteria del teatro e da Cigna Dischi e da martedì 17 ottobre anche online sul sito www.ilcontato.it saranno in vendita i bigliettiper tutti i singoli spettacoli con prezzi che variano tra i 24 e i 27 euro per un posto in platea negli spettacoli in abbonamento (il secondo prezzo è riferito a quelli all'Odeon) fino ai 50 euro per Panariello o ai 35 euro per altri due appuntamenti musicali molto attesi, con Stefano Bollani e Giovanni Allevi.