Cossato, dopo la rissa locale chiuso per dieci giorni

COSSATO - È stato chiuso per dieci giorni il locale di via XXV Aprile, a Cossato, dove un paio di giorni fa era scoppiato un violento litigio tra un gruppo di stranieri. Sul posto erano dovuti intervenire i carabinieri e, uno degli identificati, di origini polacche, era poi stato trovato in possesso di un arsenale, tra armi bianche orientali e pistole giocattolo, che deteneva illegalmente in casa.

DECISIONE - Siccome non era la prima volta che nel locale si registravano simili episodi, i militari avevano subito chiesto all'autorità competente, e ottenuto, la temporanea chiusura. Dal 2015 a oggi, infatti, sono stati una quindicina gli interventi registrati nell'esercizio commerciale per liti, anche tra gestore e avventori, disturbo della quiete pubblica e presenza di pregiudicati. Inoltre il locale era già stato oggetto di controlli da parte di Nas e ispettorato del lavoro.