Biellese cede in trasferta, ko contro l'Alicese

BIELLA - Risultato severo per la Biellese, che ieri ha ceduto contro la Alicese (2-1) per due punizioni che a molti sono parse quanto meno discutibili, in trasferta.

LA GARA - Corio in panchina per problemi fisici e al suo posto il jolly bianconero Munari, tra le sorprese Latta dal primo minuto. Dopo una manciata di minuti è La Biellese a rendersi pericolosa. Munari a tu per tu con il portiere cerca di piazzare ma il tiro è debole e poco angolato, l'estremo difensore avversario blocca facile a terra. Minuto 19 Munari inventa ma Latta partito sul filo del fuorigioco non concretizza, pallonetto che si spegne alla sinistra di Rainero. Due occasioni per Pierobon nel giro di pochi minuti, bianconeri sfortunati. Al minuto 44 i padroni di casa passano in vantaggio con il numero 5 Marteddu, che da calcio piazzato castiga Goio. La Biellese ci prova ancora con Ferrarese che sfrutta un'indecisione difensiva granata ma il pallone finisce di poco sopra la traversa. Finisce qui il primo tempo con l'Alicese in vantaggio per una rete a zero.

E ANCORA... - L'Alicese pericolosa dopo pochi minuti, azione corale che porta il numero 10 granta davanti a Goio, ma l'estremo difensore bianconero blinda la porta. Scavetta sulla corsia di sinistra, prova il cross deviato e palla che finisce sul palo. Minuto 23 La Biellese pareggia con Pierobon. Schema perfetto da calcio piazzato, Botto Poala passa a Scavetta che di prima libera il numero 9 bianconero, lesto ad insaccare alle spalle di Rainero. Alicese 1 La Biellese 1. Al minuto 44 l'Alicese trova il gol del vantaggio con il numero 17 Fiorenza che stoppa indisturbato, si gira e di destro schiacciando il pallone a terra supera Goio. Cinque i minuti di recupero concessi dal fischietto di Torino ma, il risultato non cambia, Alicese 2 La Biellese 1.

Alicese: Rainero, Ramundo(Gusu 43'st), Piccinino, Comotto, Marteddu, Branca, Fiore, Meo Defilippi, Mancuso(Fiorenza 29'st), Valenza(Marteddu 27'st), Torrau(Baracco 19'st). A disp. Depperu, Pane, Marteddu, Genovesi. All. Yon.

La Biellese: Goio, Cristino, Cremonte, Munari, Ferrarese, Sella(Binda 19'st), Artiglia(Samarotto 7'st), Vanoli(Scavetta7'st), Pierobon, Botto Poala, Latta. A disp. Biolcati, Nicoletta, Corio, Canton. All. Roano.

Terna Arbitrale: Ciprianoâ?? (Torino); Boaglio(Pinerolo), Boni (Pinerolo).

Marcatori: Marteddu 44'ptâ?? (AL); Pierobon 23'st (BI); Fiorenza 44'st (AL);

Ammonizioni: Meo Defilippi(AL); Cremonte (BI); Genovesi (AL);