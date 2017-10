Cavaglià: auto si ribalta alla rotatoria

BIELLA - Spettacolare incidente ieri sera, domenica primo ottobre, a Cavaglià, che solo per un caso non ha avuto gravi conseguenze per i conducenti coinvolti. È accaduto alle 20, nei pressi della rotatoria che immette in paese. Per cause in via di accertamento, un 44enne di Biella, al volante di una Citroen C1 andava a colpire la parte posteriore di una Fiat 500, di una donna di 28 anni, della zona. Per effetto dell'urto, il primo mezzo si capottava. Soccorsi da altri automobilisti di passaggio, i due coinvolti sono stati trasportati all'ospedale di Ponderano da altrettante ambulanze del 118. Le loro condizioni non sono gravi. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area.