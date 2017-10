Carabinieri recuperano a tempo di record 300 chili di alluminio

MASSERANO - I carabinieri della Stazione dell'Arma di Masserano sono riusciti a recuperare, a tempo di record, i 300 chili di alluminio rubati in una ditta della zona, dopo un rischioso inseguimento. Il furto era stato messo a segno poche ore prima, sabato 30 settembre, quando una pattuglia aveva intercettato, lungo le vie del Biellese Orientale, un autoarticolato sospetto. Il rapido controllo della targa permetteva di scoprire che risultava essere stato rubato, lo stesso giorno, a Carmagliola. Era partito così l'inseguimento, nel tentativo di fermare il mezzo. L'autista, vistosi scoperto, aveva così bloccato il tir, intraversandolo lungo la sede stradale, ed era sceso al volo dalla cabina di guida. Ad attenderlo, l'auto con alcuni complici a bordo, che faceva da staffetta proprio per evitare che incappasse in qualche posto di controllo delle Forze dell'Ordine. Ora sono in corso indagini per risalire all'identità dei ladri, mentre la refurtiva è stata riconsegnata e restituita ai legittimi proprietari.