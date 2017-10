Pregiudicata biellese indagata a Salerno

BIELLA - In vacanza nel Salernitano, viene denunciata dai carabinieri per ricettazione e indebito utilizzo di carta di credito. Si tratta di una pregiudicata di 34 anni, residente nel Biellese, identificata dai militari dell'Arma dopo un attento lavoro di indagine. La donna, lo scorso luglio, era entrata in possesso di un bancomat, rubato poche ore prima a una residente della zona. In auto si era diretta in una banca di Agropoli e, al secondo tentativo, era riuscita a prelevare 250 euro. Ma non solo. Si era pure presa il tempo per andare a prendere un caffè in un vicino bar, lasciando l'auto in piena vista. Ed è stato il veicolo, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, a mettere gli investigatori dell'Arma sulla buona strada. Individuato attraverso la targa, ne era stato ricostruito il percorso, arrivando fino al posto in cui era ospite la 34enne. Ora la svolta e l'identificazione. Indagata, invece, per furto, una 61enne di Napoli, per il solito raggiro della finta casa delle vacanze. Un biellese le aveva inviato 200 euro di caparra, per un alloggio inesistente ad Alassio. Da inizio anno, è la decima denuncia che la donna colleziona per raggiri messi a segno in tutta Italia.